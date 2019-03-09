3 ملفات مهمة على طاولة اجتماع «الجبلاية»

09 مارس 2019 - 09:41 ص

يُعقد ظهر اليوم مجلس إدارة اتحاد الكرة، اجتماع لمناقشة عدد من الملفات المهمة على رأسها مطالبة أعضاء المجلس بدور لهم في بطولة أمم أفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وطلب عدد من الأعضاء بأن يكون لهم دور في البطولة سواء بالإشراف على بعض اللجان أو بإسناد ملفات لهم خاصة أنهم بعيدين تمامًا عنها.

كما يتطرق الاجتماع إلى أزمة مباراة جولدي والبنك الأهلى والتى تسببت فى حالة من الانقسام بين أعضاء المجلس بسبب القرار الخاص بإقامة مباراة فاصلة بينهم لحسم المتأهل لدورى الدرجة الثانية.

كما سوف يحسم اجتماع "الجبلاية" رئيس بعثة منتخب مصر المتوجهة إلى النيجر يوم 21 مارس الجاري تحسبًا لعدم سفر هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد والمشرف على المنتخب لارتباطه بتنظيم بطولة الأمم.