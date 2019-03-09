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هذا القرار اتخذه "وزير الطيران" بشأن عامليه

الحياة السياسية

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متابعات حنان حمدتو

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أصدر وزير الطيران المدني الفريق يونس المصري، تعليمات لمسئولي مستشفى مصر للطيران، بتوفير خدمة إرسال العلاج إلى مكان إقامة غير القادرين على القدوم إلى المستشفى وقرر إلغاء القرار الخاص بوضع آلية صرف العقاقير والمستلزمات الطبية في مستشفى مصر للطيران، والذي يستلزم تسليم فوارغ الأدوية من العاملين المرضى وأصحاب المعاشات.

وطالب  المصري في بيان له بإعادة دراسة القرار مرة أخرى مراعاة للبعد الإنساني لجميع العاملين، وتقديرًا لعطاء أصحاب المعاشات طوال فترة عملهم داخل الشركة.

وأشار البيان إلى أن مستشفى مصر للطيران استعادة العمل بحالات العيوب الخلقية في القلب، حيث أجرت بنجاح الخميس الماضي، حالة غلق للوصلة بين الشريان الأورطي والشريان الرئوي عن طريق القسطرة التداخلية للقلب بدلاً من التدخل الجراحي بواسطة الفريق الطبي للقسطرة القلبية بالمستشفى، وذلك تحت إشراف الدكتورة هبة عطية أستاذ القلب بجامعة عين شمس، والدكتور حازم شهاب كبير استشاري القلب، والدكتور طارق عساف رئيس وحدة القسطرة، والدكتور أحمد الشاعر استشاري التخدير.

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