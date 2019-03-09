نوبة قلبية تنهى حياة ملكة جمال الكون للمراهقات

09 مارس 2019 - 09:44 ص

توفيت ملكة جمال الكون للمراهقات، "لوتي فان دير زي"، عقب تعرضها لنوبة قلبية حادة أثناء وجودها في النمسا مع العائلة للاحتفال بعيد ميلادها.

وقالت عائلة ملكة الجمال الراحلة: "لقد رحلت جوهرتنا عن الحياة مساء الأربعاء الماضي عند الساعة العاشرة و47 دقيقة"، مؤكدة أنه لمن الأمور التي لا تخطر على بال أن ابنتنا الحبيبة لم تعد اليوم بيننا. قلوبنا منكسرة حقا".

وقد ظلت الفتاة لمدة أسبوعين في حالة غيبوبة إثر إصابتها بنوبة قلبية حادة ألزمتها المستشفى، وبعدما أصيب أعضاؤها بفشل كبير وتوقف دماغها عن العمل ولم يعد يقوم بأي نشاط، وافقت العائلة على إزالة الأجهزة التي تبقي الابنة على قيد الحياة في مستشفى بمدينة ميونخ الألمانية.

يذكر أنه تم تتويج الراحلة بلقب ملكة جمال المراهقات في هولندا سنة 2016، وفي العام الموالي نالت لقب ملكة جمال الكون للمراهقات.