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المشاط تتسلم جائزة من المنظمة الدولية للسلام والسياحة IIPT

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وزيرة السياحة
وزيرة السياحة

أمينة عبد العال

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تسلمت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة جائزة من المنظمة الدولية للسلام والسياحة IIPT ، التي تعمل بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، والجائزة تحت شعار "الاحتفاء بها celebrating her" وذلك تقديرًا لجهودها ودورها الريادى فى قطاع السياحة في مصر خلال العام الماضي، كما تسلمت الجائزة أيضًا وزيرة السياحة اليونانية السيدة إلينا كونتورا.

وقامت بتسليم الجائزة للدكتورة رانيا المشاط السيدة الأولى لدولة إيسلندا وهي سفيرة الأمم المتحدة للسياحة والتنمية المستدامة.

وحضر الاحتفالية السفير بدر عبد العاطي سفير مصر في ألمانيا والدكتور طالب الرفاعي الأمين العام السابق لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة ورئيس المجلس الاستشاري الدولى للمنظمة الدولية للسلام والسياحة IIPT.

ومن جانبها أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن سعادتها بحصولها على هذه الجائزة، مؤكدة على أن السياحة تلعب دورا هاما في بناء ومد جسور التواصل الإنسانى بين البشر ونشر قيم التسامح والسلام بين الشعوب وقالت أن " كل سائح هو سفيرا للسلام بين الدول".

وقالت أنها تهدي هذه الجائزة في عشية الاحتفال باليوم العالمي للمرأة للنساء المصريات الذين أثبتوا قدرتهم على لعب دورا كبيرا في مجتمعهم، وتولي المناصب القيادية، مشيرة الى الدعم الذي توليه الدولة للمرأة المصرية.

وقدمت الوزيرة الشكر لفريق العمل في وزارة السياحة وللقطاع الخاص على الجهود التي بذلوها خلال السنة الماضية، مؤكدة على أن مصر تزخر بحضارة عظيمة وشباب عصري مليء بالحيوية يعمل لبناء المستقبل.

وقالت أن برنامج الإصلاح الهيكلى لوزارة السياحة يضع في أولوياته زيادة مشاركة المرأة العاملة في قطاع السياحة في مصر، مشيرة إلى أن هدف الوزارة مع القطاع الخاص أن يعمل فرد من كل بيت مصري بقطاع السياحة.

ومن جانبه أشار رئيس المنظمة أن هذه الجائزة تهدف إلى الاحتفاء بالنساء الاستثنائيات والرائدات فى مجال السياحة والسفر والضيافة لتبنيهم رؤية واضحة فى تعزيز السياحة كأداة للسلام والتفاهم بين الشعوب، وتمكين المرأة.

جدير بالذكر أن هذا الحدث يقام للعام الرابع، حيث تم تدشين الجائزة عام 2015، وأنشئت المنظمة الدولية لنشر السلام والسياحة IIPT منذ 33 عاما .


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بالصور.. المشاط تتسلم جائزة من المنظمة الدولية للسلام والسياحة IIPT خلال مشاركتها فى بورصة برلين بالصور.. المشاط تتسلم جائزة من المنظمة الدولية للسلام والسياحة IIPT خلال مشاركتها فى بورصة برلين بالصور.. المشاط تتسلم جائزة من المنظمة الدولية للسلام والسياحة IIPT خلال مشاركتها فى بورصة برلين بالصور.. المشاط تتسلم جائزة من المنظمة الدولية للسلام والسياحة IIPT خلال مشاركتها فى بورصة برلين


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