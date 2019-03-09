صاحب مبادرة 1000 جنيه لتطوير السكك الحديد: "بعمل كده عشانكوا"

09 مارس 2019 - 09:50 ص

أكد النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات، أن ما أثير من لغط حول مبادرته لتطوير السكك الحديد غير صحيح، ومبادرة "من أجل سكك حديد أفضل" لا تُلزم كل المواطنين بالتبرع، وما تم تداوله عن مطالبتي كل مواطن بدفع 1000 جنيه لتطوير السكك الحديد تم فهمه بصورة خاطئة والمبادرة عملية افتراضية وحسابات تقديرية.

وأشار بدوي، إلى أن هناك من سيدفع مليون جنيه لنفسه ونيابة عن 1000 مواطن من غير القادرين، مؤكدًا أن المبادرة من أجل محدودي الدخل والمواطنين غير القادرين، حيث إن أغلب رجال الأعمال لا يستقلون القطارات قائلاً "مبادرة 1000 جنيه من أجل سكك حديد أفضل عشان المواطن الغلبان ومحدودي الدخل".

وناشد عضو لجنة النقل والمواصلات، رجال الأعمال والقطاع الخاص والمحبين لهذا الوطن، بالتبرع لتطوير السكك الحديد والوقوف بجانب الدولة لتنمية أهم قطاع محوري في الدولة لوقف نزيف الأرواح وعدم تصدير مشاهد للخارج من شأنها التأثير سلبًا علي الاستثمارات.

وأضاف النائب محمد بدوي دسوقي، أنه عند إنشاء هذا الصندوق يعد بدفع 1000 جنيه عن نفسه ومائة ألف عن غير القادرين، داعياً كل من لديه القدرة لدعم إنشاء هذا الصندوق بالوقوف مع الدولة.

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