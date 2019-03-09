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رئيس الطائفة الإنجيلية:

الرئيس والحكومة يسعيان لتفعيل قانون المعتدين على الأقباط

الحياة السياسية

زكى
زكى

متابعات حنان حمدتو

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أكد القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة يسعيان لتفعيل قانون المعتدين على الأقباط ما يخلق مفهومًا لدور الدولة في حماية مواطنيها بالقانون، لافتًا إلى أن التفاعل مع الدولة يتم على أعلى مستوى من الثقة والاحترام.

وأضاف أندريه في تصريحات صحفية له بالأمس،  إن القيادة السياسية ما بعد 30 يونيو لها دور غير مسبوق في قضية المواطنة كما أن الرئيس السيسي هو أول رئيس يذهب لتهنئة الأقباط بأعيادهم في الكنيسة، وأن سؤال الرئيس باستمرار عن وجود الكنيسة في المجتمعات العمرانية الجديدة يعكس توجهًا لتغيير الوعي.

وأشار إلى أن ما يحدث من توترات دينية حاليًا يرجع لعدة أسباب أهمها وجود بعض المتطرفين، ووجود بعض المسئولين الصغار الذين لم يستوعبوا توجه الدولة نحو المواطنة، ويساهموا في زيادة التوتر، مؤكدًا أن الجلسات العرفية خلال أحداث التوترات الطائفية تساهم في إفلات المجرمين، وأنها كانت ولا زالت خطرًا يدعم الإرهاب.

وتابع: "وجود جماعات تعرف أن هذه التوترات تهز اللحمة الوطنية وتنتقي التوقيتات بعناية، وأن وسائل التواصل الاجتماعي تساهم أحيانًا في الفبركة، وتؤثر أيضًا في التوترات الطائفية".

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