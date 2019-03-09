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المشاط تلتقى وزراء سياحة اليونان وقبرص لبحث سبل التعاون بمجال السياحة

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وزيرة السياحة
وزيرة السياحة

أمينة عبد العال

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التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بمقر السفارة المصرية ببرلين، الينا كونتورا وزيرة السياحة اليونانية والسيد ساس بيرديوس وزير السياحة القبرصي، بحضور السفير بدر عبد العاطى سفير مصر في ألمانيا، وذلك لبحث سبل التعاون السياحي المشترك خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك علي هامش المشاركة في بورصة برلين السياحية ITB التى تستمر خلال الفترة من 6-10 مارس الحالي في العاصمة الألمانية برلين.

وخلال الاجتماع أكد الوزراء عمق العلاقات بين بلادهم في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والى العلاقة القوية التي تربط قادة الثلاث دول وحرصهم على زيادة التعاون في مجال السياحة فيما بينهم.

وتناول اللقاء تبادل الرؤى حول تعزيز التعاون السياحى بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وخاصة في مجال سياحة "الكروز".

واتفق الوزراء على مشاركة الثلاث دول في المعارض الدولية المتخصصة في سياحة الكروز خلال الفترة المقبلة، مثل معرض بوسيدونيا للنقل البحري في اليونان.

كما تم الاتفاق على تكوين فريق عمل من القطاع الحكومي والخاص من الدول الثلاث لعمل برامج سياحية مشتركة تجمع بين الثلاث دول ، لجذب مزيد من السياحة إليها.

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