عبد الماجد: شباب الإخوان سيهلكون إن لم تتغير القيادة

09 مارس 2019 - 09:54 ص

قال عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إنه أصبح من الضرورة تغيير قيادة جماعة الإخوان بسبب فشلها المستمر والمتكرر.

وكتب عبد الماجد على صفحته الرسمية في "فيس بوك": "الفشل يستلزم تغيير القيادات.. فإذا تكرر الفشل لزم النظر في تغيير (أصول البنيان).. من أدركها الآن أنقذ البقية الباقية وإلا فالهلاك".

وأضاف أن حجم التشوش الحاصل عند كثير من شباب الحركة الإسلامية خطير.. والأخطر عدم قدرتهم على اكتشاف حاجتهم الملحة لتغيير طريقة تفكيرهم.. هل من حل؟

كما انتقد عبد الماجد الذين ما زالوا في صف من يصفها بـ"المندسة"، ويتلقون منها النصيحة.

وأشار إلى أنه في محنة القول بخلق القرآن التي وقعت في العصر العباسي، ما عاب الإمام أحمد بن حنبل على من سكت، بل عاب من قال بخلق القرآن موافقة للسلطان.. أقولها لمن يأخذ دينه عن المندسة وشيخها.

كما انتقد عبد الماجد في منشورات سابقة سياسات الحركة الإسلامية وبعض سلوكياتها قائلاً: "إن الحركة الإسلامية ارتكبت خطأ جسيمًا، عندما ربّت أفرادها على روح الجندية وإذابتها داخل ما يسمى بـ"التنظيم".

وأكد أن (أم المشاكل) في التيار الإسلامي أنه يربي جنودًا? قادة.. هم أناس أسوياء لكن تم سحق شخصياتهم داخل مطحنة التنظيم في رحى (الثقة) ثم تم عجنها وخبزها لتنضج كشخصية جندي قزم يحتقر نفسه بنفسه"، منوها أن قادته المباشرين يحتقرون أيضًا آراءه وملكاته واجتهاداته وإبداعاته.. تمامًا كما يشعر هؤلاء باحتقار القادة الأعلى رتبة لهم، وهكذا، حتى نصل في النهاية أمام مجموعات من الجنود من القمة إلى القاع، فالجميع حقير لا يساوي شيئًا أمام التنظيم، بحسب قوله.