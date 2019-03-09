نوح يكشف سبب رغبة السلفيين فى إنشاء قناة فضائية

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قال مختار نوح القيادي المنشق عن جماعة الإخوان والخبير في شئون التيارات الإسلامية، إن عزم السلفيين على إنشاء قناة فضائية ليس بهدف تحسين صورتهم وإنما لإضافة منبر إعلامي لنشر أفكارهم.

وأضاف في تصريحات صحفية له بالأمس، أن هذه القناة ستكون دينية وفقًا لتجارِب السابقة مثل قناة الفتح وغيرها وبالتالي فهم لن ينجحوا في تغيير صورة المجتمع لهم.

وأشار إلى أن السلفيين ليس لديهم ما يقدمونه فضلاً عن أن تمويل القناة سيكون خارجيًا حتى وإن زعموا أنها من اشتراكات الجماعة السلفية ورجال أعمالهم، إضافة إلى أن السلفيين ليس لديهم برنامج اجتماعي أو فكري لكن لديهم فتاوى شاذة تعود بنا 200 سنة للوراء.

جدير بالذكر أن التيار السلفي أعلن عبر موقعهم الإلكترونى الرسمي عن إنشاء قناة فضائية بمعرفة الشيخ ياسر برهامي وأن تكون أموالها من خلال الاشتراكات وأسهم تبدأ من 5 جنيهات.

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