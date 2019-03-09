محمد رمضان على "يوتيوب" الأكثر مشاهدة على مستوى العالم

09 مارس 2019 - 10:03 ص

أعلن الفنان المصري محمد رمضان عن تصدر قناته على "يوتيوب" قنوات الأكثر مشاهدة وحصولها على المركز الثاني.

وكتب "رمضان " على حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك": بفضل ربنا ثم سيادة الجمهور قناتي على Youtube المركز التاني في تصنيف المشاهدات العالمي لأكبر 10 قنوات "ممثلين" على مستوى العالم.

جدير بالذكر أن "رمضان" يواصل حاليًا تصوير مسلسله الجديد "زلزال" لعرضه خلال رمضان المقبل، ويشاركه في البطولة حلا شيحة ونسرين أمين، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.