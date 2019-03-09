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السياحة تعقد لقاءات إعلامية على هامش مشاركتها في بورصة برلين ITB

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وزيرة السياحة
وزيرة السياحة

أمينة عبد العال

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في ضوء اللقاءات الإعلامية التي تجريها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة على هامش مشاركتها اليوم في بورصة برلين السياحية ITB التي تستمر خلال الفترة من 6-10 مارس الحالي في العاصمة الألمانية برلين، أجرت الوزيرة عددًا من اللقاءات الإعلامية منها حوارًا تلفزيونيًا مع قناة يوروسبورت.

استهلت الوزيرة اللقاء بالإشارة إلي أن هذا العام سيشهد حدثًا رياضيًا مهمًا  تستضيفه مصر هو بطولة كأس الأمم الأفريقية المزمع إقامتها في يونيو المقبل، مشيرة إلى أن فوز مصر بهذه الاستضافة يعكس ثقة العالم في قدرة الدولة المصرية على استضافة وتنظيم الفعاليات الكبرى التي من شأنها أن تساهم في تنشيط السياحة إلى مصر وإلقاء الضوء على المدن السياحية المصرية.

واستعرضت خطة وزارة السياحة للترويج لمصر من خلال هذه الاستضافة حيث ستقوم بإعداد مواد ترويجية عن مصر لبثها قبل وأثناء البطولة، كما ستقوم باستخدام الملاعب التي ستقام بها المباريات لتكون منصات ترويجية لمصر.

وتحدثت الوزيرة عن مشاركتها في منتصف فبراير الماضي في انطلاق ماراثون رياضي بمنطقة أهرامات الجيزة تنشيطا لنمط السياحة الرياضية في مصر التي أصبحت نمطًا مهمًا يجذب شرائح متنوعة وجديدة من السائحين والشباب حول العالم، لافتة إلى أن هذا الماراثون شارك فيه حوالي 4000 متسابق من بينهم 500 من أجانب جاءوا خصيصا إلى مصر من 75 دولة حول العالم للمشاركة في هذا الحدث الذي يمزج ما بين السياحة الثقافية والرياضية.

وأشارت الوزيرة إلى افتتاح أول فندق رياضي في منطقة شرق الأوسط بمدينة الغردقة منذ شهور، لافتة إلى اهتمام الوزارة بدعم البطولات الرياضية الدولية التي تقام علي أرض مصر لإبراز ما تتمتع به مصر من مقومات وإمكانيات سياحية مثل بطولة الجونة للإسكواش.

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