الإفتاء ترد.. هل يوجد ذبيحة لشهر "رجب"؟

09 مارس 2019 - 10:09 ص

قالت دار الإفتاء المصرية، إن شهر رجب له فضل عظيم، كما أن له نصيبًا كبيرًا من التعظيم عند العرب، حتى أنه سُمي رجب مُضر نسبة إلى قبيلة مُضر التي كانت تعظمه بدرجة كبيرة، كما أن فيه يصب الله سبحانه وتعالى الرحمات والبركات والسكينة على عباده.

وأضافت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن رجب من الأشهر الحُرم، التي ورد في شأنها عظيم الفضل.

وتابعت أنه كان من عادات بعض العرب القيام بذبح عتيرة رجب، التي تُسمَّى أيضًا الرجبية، وهي في الإسلام جائزة ما التُزم فيها بشروط الذبح الشرعي.