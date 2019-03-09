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برلماني يقدم أول بيان عاجل لوزيرة الصحة بسبب إقالة مدير معهد القلب

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النائب أحمد عبده الجزار عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين
النائب أحمد عبده الجزار عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين

أمينة عبد العال

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بيان عاجل ضد "الصحة" بسبب إقالة مدير معهد القلب

البرلمان

وزارة الصحة

معهد القلب

قال النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين، إنه سيتقدم ببيان عاجل للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب موجه ضد كل من المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بسبب إقالة الدكتور جمال شعبان مدير معهد القلب، مؤكدا أنها إقالة غير مفهومة وغامضة.

وأوضح "الجزار" في تصريح صحفي، أن وزيرة  الصحة وقعت في تناقض غريب وغير مفهوم في واقعة إقالة الدكتور جمال شعبان، حيث أشادت بالتقدم الذي أحدثه في معهد القلب وفي القضاء على كل قوائم الانتظار ضمن مبادرة الرئيس السيسي في بيان رسمي خارج من الوزارة للصحفيين من شهر بالضبط ومنشور في العديد من وسائل الإعلام،  وعندما أقالته قالت إنه لم يقض على قوائم الانتظار وأنه مقصر في عمله في بيان رسمي أيضًا!

وأشار "عضو مجلس النواب"،  إلى أن بيان الوزارة ذكر بالنص "أن أعلى مستشفى تابعة لمستشفيات الوزارة قامت بإجراء عمليات ضمن مبادرة الرئيس  السيسي  للقضاء على قوائم الانتظار، هو معهد القلب القومي بعدد4952 عملية.

وأضاف "نائب البساتين" أن هناك إشادة كبيرة من العديد من الأطباء الذين عملوا في معهد القلب مع الدكتور عماد وهناك إشادة كبيرة بمجهوده وانحيازه للفقراء، مضيفًا أنه يجب أن تشرح لنا الوزيرة لماذا أقالته واتهمته بالتقصير وهي التي كانت تشيد به في الفترة الماضية.

وتابع أن أعضاء مجلس النواب يقفون بقوة  بجانب كل مسئول شريف يمارس مهام عمله وينحاز للفقراء ويعمل من أجل رفعة ومكانة وطنه، كما يقفون بكل قوة ضد أي مسئول فاسد ومهمل.

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