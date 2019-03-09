  • السبت 09 مارس 2019
  • بتوقيت مصر04:30 م
بحث متقدم
ضياء رشوان

"الإدارية" تفصل في ترشح "رشوان" نقيبا للصحفيين

الفنانة سما المصري

سما المصري تتحدث عن «احتفاظها بعذريتها»: مش متأكدة

شوقى علام مفتى الجمهورية

الإفتاء: دعم مواجهة الإرهاب واجب شرعي

محمد محسوب

بلاغ يتهم محمد محسوب بالتحريض على مؤسسات الدولة

الرئيس السوداني عمر البشير

البشير يكشف سر "الانقلاب الأبيض"

رمضان

بعد "نمر وان" و"الملك" محمد رمضان يستعد لـ"The Moon "

محطة مصر

قرار جديد بشأن متهمي حادث حريق "محطة مصر"

طفل المرج "هشام"

سر جديد يقلب الموازين بواقعة التعدى على طفل المرج

بنيامين نتنياهو

صحيفة إسرائيلية: نتنياهو فشل سياسيًا وأمنيًا

صورة الخبر

منذ عصرالفراعنة.. 25 عاصمة لمصر آخرها "الإدارية الجديدة"

أبو الغيط: عمل الأطفال عنف ممارس ضدهم

الحياة السياسية

أحمد ابو الغيط
ابو الغيط

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

أبوالغيط: لم نناقش عودة سوريا في "الوزاري العربي"

#

خبير نظم يكشف معلومة خطيرة عن مخترع لعبة "MOMO"

#

أبو الغيط: «القمة العربية الأوروبية» استثنائية غير مسبوقة

#

«أبوالغيط»: حل القضية الفلسطينية ينهي على التطرف

قال أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، إن قضية عمل الأطفال تؤرق المجتمع العربي بأكمله، مشيرًا إلى أن عمل الأطفال يعتبر عنفًا ممارسًا ضدهم، حيث يتم حرمانهم من حقوقهم الأساسية في التمتع بالحياة الطبيعية في السنوات الأولى من أعمارهم.

وأضاف أمين عام جامعة الدول العربية خلال كلمته صباح اليوم في عرض إعلان نتائج إطلاق دراسة عمل الأطفال في الدول العربية، أن الجامعة قامت بإجراء دراسة لمناقشة هذا المحور ضمن فصل خاص حول أثر النزاع المسلح على عمل الأطفال، مؤكدا أن الجامعة تتخذ جميع الاعتبارات للحفاظ على الخصوصية العربية في هذه القضية.

وأشار إلى أن معدل انتشار عمل الأطفال في البلدان المتأثرة بالنزاعات المسلحة أصبح أعلى من المتوسط العالمي بحسب عدد من الإحصائيات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخِلافةُ عِند الإسلاميين وعوَام المُسْلمين.. هُناك فرق!

محمود سلطان

طاب جنانك

فراج إسماعيل

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

توزير .. المرحوم

حسام فتحي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» السجن 6 سنوات لضابط بتهمة التزوير وتلفيق الاتهامات
» السيطرة على حريق فى جرار قطار أسيوط
» بالفيديو.. أسرار تنشر لأول مرة عن المشاركات بثورة 19
» شاهد.. ما فعلته ياسمين الخطيب مع رجل ضربها
» أسطورة اليونايتد يصدم "صلاح" بسبب تراجع ليفربول
» عن 116 عامًا.. معمرة يابانية تنضم لموسوعة جينيس
» تعرف على حالة الطقس خلال 72 ساعة المقبلة
» أغنية جديدة لـ"جاكسون" تورطه من جديد فى اغتصاب الأطفال
» فنان شهير ينفعل على زوجته على الهواء
» ما لا تعرفه عن عبد المنعم رياض
» تعرف على أسعارالذهب

استطلاع رأي

هل تتوقع نجاح تجربة "التابلت" بالمدارس؟

  • مغرب

    06:04 م

  • فجر

    04:55

  • شروق

    06:18

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:04

  • عشاء

    19:34

من الى
الريسوني
فيفي عبده
تصفح فيس بوك
فحص 7 شقق مفروشة للتأكد من ترخيصها بالمنيا
ساعاتي