أبو الغيط: عمل الأطفال عنف ممارس ضدهم

09 مارس 2019 - 10:13 ص

قال أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، إن قضية عمل الأطفال تؤرق المجتمع العربي بأكمله، مشيرًا إلى أن عمل الأطفال يعتبر عنفًا ممارسًا ضدهم، حيث يتم حرمانهم من حقوقهم الأساسية في التمتع بالحياة الطبيعية في السنوات الأولى من أعمارهم.

وأضاف أمين عام جامعة الدول العربية خلال كلمته صباح اليوم في عرض إعلان نتائج إطلاق دراسة عمل الأطفال في الدول العربية، أن الجامعة قامت بإجراء دراسة لمناقشة هذا المحور ضمن فصل خاص حول أثر النزاع المسلح على عمل الأطفال، مؤكدا أن الجامعة تتخذ جميع الاعتبارات للحفاظ على الخصوصية العربية في هذه القضية.

وأشار إلى أن معدل انتشار عمل الأطفال في البلدان المتأثرة بالنزاعات المسلحة أصبح أعلى من المتوسط العالمي بحسب عدد من الإحصائيات.