مفاجأة مدوية فى واقعة سرقة مسنة داخل مسجد الإسكندرية

فجرت ماجي سمير، مكتشفة واقعة السرقة داخل أحد مساجد الإسكندرية، مفاجأة مدوية عن الواقعة قائلة: "الفتاتان قامتا بمساعدة السيدة وتوصيلها للمعقد الخلفي بالمسجد تمهيدًا لسرقتها.

وأضافت "سمير"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، المذاع عبر فضائية "الرافدين بلس"، أنها حصلت على الفيديو من أحد أقاربها العاملين بالمسجد، ولم تكن تهدف للتشهير بالفتاتين، ولكن كان الهدف تنبيه المواطنين.

وتابعت أن الفتاتين صاحبتا واقعة السرقة من الهناجر بمنطقة ميامي، مؤكدة أن أجهزة الأمن لم تقبض على الفتاتين حتى الآن، معقبة: "أنا مش متخيلة اللي حصل من البنتين داخل المسجد وبيسرقوا".

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لفتاتين أثناء سرقتهما لمسنة داخل أحد المساجد في الإسكندرية.

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