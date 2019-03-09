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"الأعلى للإعلام" يشهد حفل تخرج الدفعة العشرين للإعلاميين الأفارقة

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احمد سليم وممثل الخارجية
احمد سليم وممثل الخارجية

متابعات حنان حمدتو

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فلسطين

مصر

العرب

القاهرة

نافعة

شهد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الخميس، حفل ختام فعاليات الدورة التدريبية العشرين للإعلاميين الأفارقة الناطقين بالعربية، تحت شعار "أخوّة واتحاد"، والتي نظمها مركز التدريب والدراسات الإعلامية التابع للمجلس وشارك فى الحفل أحمد سليم، أمين عام المجلس والمستشار محمد ماضى ممثل وزارة الخارجية والكاتب الصحفى عبد الجواد أبو كب رئيس تحرير موقع المجلس.

وخلال حفل التخرج قال سليم إنه خلال أيام قليلة، ستشهد مصر عقد أول مؤتمر للشباب الأفريقى فى أسوان يعقبه مباشره مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يليه استضافة مصر لفعاليات كأس الأمم الأفريقية.

وأشار إلى أن مصر مقبلة على فترة تعاون مهمة مع الجانب الأفريقى فى شتى المجالات، مطالبا الإعلاميين الأفارقة بأن يشهدوا بما يحدث على أرض مصر والبداية الحقيقية لنهضة أفريقية أكثر من أنها نهضة مصرية.

واختتم سليم حديثه مع الإعلاميين بأنهم سيشهدون خلال العام القادم مزيدًا من التطورات داخل مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة وسيشهدون برنامجًا مختلفًا أفضل متمنيًا للإعلاميين الأفارقة عودة سالمة لبلادهم ناقلاً لهم تحيات الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

من جانبه أعرب المستشار محمد ماضي ممثل وزارة الخارجية عن سعادته بالتواجد بين أشقاء الدول الإفريقية المشاركين بالدورة التدريبية والتي تأتى ضمن منظومة تعاون متكاملة بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مع وزارة الخارجية مشيرًا إلى أن تلك الدورات التدريبية تكتسب خلال هذا العام أهمية خاصة مع بداية عام رئاسة مصر للإتحاد الأفريقى وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائمة بالاهتمام بتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية فأصبحت العلاقات المصرية الإفريقية تتسم بالقوة والثقة المتبادلة فى جميع المجالات.

جدير بالذكر أن الدورة التدريبية شارك فيها 14 إعلاميًا من الناطقين باللغة العربية، يمثلون سبع دول أفريقية، هى: "تشاد – غينيا كوناكري – السودان – جيبوتى – الصومال – إثيوبيا – مالى) ممثلين لصوت الإعلام بالقارة السمراء .

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