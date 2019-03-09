"نافعة" يوجه رسالة للشعب الفلسطيني بشأن "الأقصى"

09 مارس 2019 - 10:36 ص

وجه الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، رسالة تحية إلى الشعب الفلسطيني لدفاعه عن المسجد الأقصى.

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "تحية للشعب الفلسطيني البطل الذي يقف وحيدًا في دفاعه عن المسجد الأقصى وعن أرضه وشرفه وكرامته ويبدو صامدًا في وجه أبشع مشروع استعماري استيطاني عنصري عرفته البشرية".

ووجه نافعة رسالة إلى الحكام العرب بقوله: "متى يعود العرب إلى رشدهم ويدركوا أن إسرائيل كانت ولا تزال وستظل هي العدو الرئيسي الذي يتعين عليهم أن يتحدوا في مواجهته؟.

وقد تفاعل رواد تويتر حول تغريدة نافعة حيث قال محمد خفاجي:"هل ما بجمع الأوروبيون تحت مظلة الاتحاد الأوروبي، أكبر ما يجمع المسلمون تحت مظلة الإسلام!".

وأضاف آخر: "ألف تحية للشعب الفلسطيني، وعليهم صياغة النضال بصورة مختلفة، وأن يستبعدون العرب من حساباتهم".