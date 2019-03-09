"فيفى عبده" تروى علاقاتها بإسرائيل و"موشيه دايان"

09 مارس 2019 - 10:43 ص

تعجبت الفنانة فيفي عبده من استياء البعض من مهنة الرقص مشيرة إلى أنها لم تخترع هذه المهنة، ولكنها كانت موجودة مثل غيرها من المهن .

وقالت في حوارها مع قناة bbc إنها رقصت أمام أحد القيادات الإسرائيلية في إحدى الحفلات وقام بإلقاء العلم الإسرائيلي عليها ما أصابها بالخوف وألقت به تحت قدميها، ورددت هتاف: "يا أحلى اسم في الوجود يا مصر".

وأضافت أنها قابلت موشيه دايان خلال هذا الحفل أمام الأسانسير، وأنها كانت تخاف منه من خلال رؤيته في الأفلام.

وتعود فيفي عبده إلى البداية السينمائية من خلال دورها في فيلم "الرسالة" التاريخي العالمي للمخرج الراحل مصطفى العقاد، وإلى مهرجان "كان" السينمائي عام 1997 حين مثلت مصر بملابس كليوباترا وخطفت الأضواء على السجادة الحمراء.

واستطاعت فيفي أن تتواصل أيضًا مع الجيل الجديد من خلال اقتحامها مواقع التواصل الاجتماعي وهي تحظى اليوم بمتابعة الملايين .