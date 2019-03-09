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أسطورة اليونايتد يصدم "صلاح" بسبب تراجع ليفربول

الرياضة

صلاح
صلاح

عمرو محمد

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مستوي

ديميتار برباتوف

كشف ديميتار برباتوف، لاعب نادي مانشستر يونايتد السابق، سبب تراجع أداء نادي ليفربول، موضحا أن انخفاض مستوى المصري محمد صلاح، وراء ذلك .

ويستعد محمد صلاح لقيادة فريقه أمام بيرنلي، في المباراة المقرر لها غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج "

وقال برباتوف في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية: "ليفربول ومانشستر سيتي في الوقت الحالي يمرون بظروف صعبة، هناك ضغوط كبيرة عليهم لحسم لقب الدوري الإنجليزي "

وأضاف أسطورة مانشستر يونايتد: "السيتي يتعامل بشكل أفضل من ليفربول مع هذه الأمور، لقد فازوا بنتيجة 1-0 في المباراتين الآخرتين، في حين أن الريدز لم يتمكن من تحقيق الفوز ".

وتابع: "لقد شاهدنا محمد صلاح يهدر بعض الفرص التي كان من المُتوقع أن يحرزها أمام إيفرتون، يبدو أنه متوتر بعض الشيء، وهذا يؤثر على الريدز، لا يزال هناك الكثير من التقلبات والتعثرات في الدوري، وليفربول لا يزال لديه فرصة في الفوز باللقب ".

واختتم: "إذا رغبت أن تفوز باللقب، فأنت بحاجة لتحقيق الفوز حتى لو بنتيجة 1-0، لقد فعلنا ذلك مع اليونايتد، وفزنا بـ10 مباريات من قبل ".

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