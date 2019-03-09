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الأهلي عن شروط المصالحة مع رئيس الزمالك: "حمل الكفن"

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عمرو محمد

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قال عدلي القيعي رئيس لجنة التعاقدات بالأهلي إنه لا جدوى من مؤتمرات "نبذ التعصب" التي لا تناسب حجم التجاوز الذي وجه في حق مسئولي النادي الأحمر.

وكان الأهلي قد تغيب عن مؤتمر "نبذ" التعصب الذي دعا فيه أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة مسئولي الأهلي والزمالك واتحاد الكرة للمصالحة وإزالة حالة الاحتقان.

وأضاف القيعي عبر قناة ناديه: "المصالحة بإعادة الحقوق لأصحابها وليست بالمؤتمرات".

وضرب مثلًا قائلاً: "الثأر في الصعيد ينتهي باعتراف المخطئ الذي يحمل كفنه ويترك المعتدى عليه يتخذ قرارًا بالمسامحة أم لا".

وتساءل: "هل من الإنصاف أن تنتهي الأمور بالأحضان في المؤتمرات بعد أن تعرض الأهلي للقذف والإهانة وتشويه بالصوت والصورة؟".

وأكمل: "مؤتمر نبذ التعصب بدأ بالهجوم على الأهلي ولم تتم إزالة أسباب الاحتقان".

وكشف القيعي "رئيس الزمالك يعتقد أنه المجني عليه ويتصور أنه المعتدى عليه المتجاوز فى حقه والذي نأى بنفسه عن حضور مثل هذه الجلسات حتى لا يسمع مزيداً من التجاوزات".

وواصل: "نتعامل في أي موضوع مع أصناف من البشر أخطرهم، المتطرفون الذين كل همهم في التفسيرات التي تأتي على هواهم ولن يُصلح أو يغير عقيدتهم أي مؤتمرات، وصنف آخر لا يبالي ولا يكترث بالموضوع".

 

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