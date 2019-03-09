رئيس وزراء بيرو يتقدم باستقالته بعد أقل من عام



كشفت تقارير صحيفة، عنأن رئيس وزراء بيرو سيزار فيلانويفا، تقدم باستقالته من منصبه الذي تسلمه قبل أقل من عام.

وذكرت وكالة أنباء أمريكا اللاتينية "برنسا لاتينا"، اليوم السبت، أن رئيس البلاد مارتن فيزكارا قبل استقالة فيلانويفا أمس، وأثار التوقعات بشأن تغييرات في تشكيل الحكومة، قائلا، خلال كلمة ألقاها في فعالية للاحتفال باليوم العالمي للمرأة في العاصمة ليما، إن الحكومة ستضم المزيد من السيدات في مناصب وزارية.