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رئيس وزراء بيرو يتقدم باستقالته بعد أقل من عام

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وكالات- الدويني فولي

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كشفت تقارير صحيفة، عنأن رئيس وزراء بيرو سيزار فيلانويفا، تقدم باستقالته من منصبه الذي تسلمه قبل أقل من عام.
وذكرت وكالة أنباء أمريكا اللاتينية "برنسا لاتينا"، اليوم السبت، أن رئيس البلاد مارتن فيزكارا قبل استقالة فيلانويفا أمس، وأثار التوقعات بشأن تغييرات في تشكيل الحكومة، قائلا، خلال كلمة ألقاها في فعالية للاحتفال باليوم العالمي للمرأة في العاصمة ليما، إن الحكومة ستضم المزيد من السيدات في مناصب وزارية.

يأتي ذلك بعد أن شهدت شعبية الرئيس فيزكارا ورئيس الوزراء فيلانويفا تراجعا في استطلاعات الرأي، وسط انتقادات لهما بشأن أداء وزراء الحكومة وحدود صلاحيتهم.

وتسلم فيلانوفيا منصبه في أول أبريل 2018، وتشير التقارير إلى أن استقالته جاءت لأسباب شخصية وليست بسبب خلافات مع الرئيس.

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