رسالة مبكية لـ"والدة شهيد الواحات" من أمام قبره

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نعت سوزان عبد المجيد، والدة الشهيد إسلام مشهور "شهيد الواحات"، في يوم الشهيد قائلة: "أنا شفت إسلام وقولتله نام وارتاح".

وأضاف "عبد المجيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن نجلها وكل زملائه ممتلئون بحب بلادهم، لافتة إلى أنه لم يخبرهم بالعملية التي استشهد فيها، مضيفة: "ابني أول شهيد في حادثة الواحات، وعمر ما دم ولادنا هيروح هدر بقدرة ربنا، ورئيسنا".

وتابعت أنهم ربوا أولادهم على حب الوطن، متابعة: "كل اللي يهمنا أن ابننا يموت راسه مرفوعة، بس الفراق صعب، وإحنا احتسبناه شهيد، زرت قبره امبارح وقولتله ارتاح يا سلام"، مؤكدة أن الضباط والجنود المصريين الذين يستشهدوا هم خير أجناد الأرض.

وتحتفل القوات المسلحة، اليوم التاسع من مارس، كل عام بـ"يوم الشهيد"، والذي يُعتبر اعتزازًا بشهداء مصر الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الوطن.

ويأتي الاحتفال بيوم الشهيد تزامنًا مع إحياء ذكرى الشهيد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والذي كان يعد أحد أشهر العسكريين في النصف الثاني من القرن العشرين.

وشارك الفريق عبد المنعم رياض، في حروب عدة من بينها حرب فلسطين عام 1948، والعدوان الثلاثي على مصر عام 1965، وحرب الاستنزاف حتى استُشهد في التاسع من مارس عام 1969، عندما قرر أن يتوجه إلى الجبهة للوقوف على نتائج المعركة عن قرب، ومشاركة الجنود مواجهة الموقف.

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