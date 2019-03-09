خبير عالمى فى المخ والأعصاب بالمعادى العسكرى

المحرر العسكري
يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى الأستاذ الدكتور راندال إيدجيل خبير الأمراض العصبية وطب المخ والأعصاب وأستاذ علاج السكتات الدماغية (جلطات ونزيف المخ) والقسطرة المخية وعلاج عيوب الأوعية الدموية للمخ بمستشفيات سان لويس الجامعية بالولايات المتحدة الأمريكية فى الفترة من 20 وحتى 29 مارس الحالى .
ويستقبل المستشفى حاليًا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير من المدنيين والعسكريين بالعيادات التحضيرية أيام السبت والأحد والإثنين والثلاثاء من كل أسبوع .
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