رسالة نارية لمدير معهد القلب تكشف المستور عن إقالته

09 مارس 2019 - 11:10 ص

أشاد الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب المُقال، بالدعم والمساندة الجماهيرية التي يحظى به منذ إقالته من منصبه قبل يومين.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، اليوم السبت: "أي سر بينك وبين ربك يا ابن شعبان لتحظى بكل هذا الحب؟، هل هو رضا المرحومة الوالدة؟، أم دعوة مريض غلبان؟".

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أصدرت قرارًا الخميس الماضي، بإقالة الدكتور جمال شعبان عميد المعهد القومي للقلب.

وأكدت مصادر حينها، أنه تم تعيين الدكتور محمد أسامة، رئيس قسم جراحة القلب بالمعهد، مديرًا لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، لافتة إلى وجود خلافات بين الوزيرة والدكتور جمال شعبان، منذ اليوم الأول لتعيينه.

وأضافت أن "نجاح جمال شعبان لم يُعجب الوزيرة، خاصة مع حالة الحب الشديدة التي يتمتع بها، سواء داخل المعهد أو خارجه بين منظمات المجتمع المدني والمهتمين بالقطاع الصحي، وكذا وسائل الإعلام".

وتابعت مصادر: إن "قرار الإقالة مخطط له منذ فترة طويلة، وكان سيصدُر عاجلًا أم آجلًا".