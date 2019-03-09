الجامعة الأمريكية تحتفل بـ"ثورة" 1919

09 مارس 2019 - 11:13 ص

تقيم اليوم الجامعة الأمريكية احتفالية لإحياء الذكرى المئوية لثورة 1919 المصرية والاحتفاء بالفن الملهم لعبقرى الموسيقى المصرية والعربية، سيد درويش. يتضمن الاحتفال الذى يبدأ فى الثانية عصرا ويستمر طوال اليوم، مؤتمرا صحفيا ومحاضرات لشخصيات بارزة ومعرضا فنيا وحفلا موسيقيا.

وخلال المؤتمر الصحفى، سيتم إلقاء الضوء على الدور الذى قامت به الجامعة الأمريكية بالقاهرة لإحياء ذكرى ثورة 1919، حيث قام فريق من الجامعة بجمع وأرشفة الكلمات الأصلية لأغانى سيد درويش وثورة 1919 وحفظها وتسجيلها موسيقيا أيضا. كما سيتم مناقشة الدور الذى قام به طلاب قسم الفنون فى معرضهم الفنى عن ثورة 1919، ودور مكتبة الكتب النادرة والمجموعات الخاصة فى الحفاظ على تراث الثورة النادر من الصور والخرائط والكتب، وأرشفتها ورقمنتها.

المتحدثون فى المؤتمر هم الدكتور علاء الدين إدريس، الرئيس الأكاديمى المشارك للبحث والابتكار والإبداع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور وائل المحلاوى، أستاذ مشارك بقسم الفنون بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة نجلاء سمير، أستاذ مشارك ممارس بقسم الفنون بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعمرو كامل، المدير المساعد بمكتبة الكتب النادرة والمجموعات الخاصة. يعقب المؤتمر جولة بمعرض الطلاب عن ثورة 1919 .

بعد انتهاء المؤتمر الصحفى، ستعقد ثلاث محاضرات يتحدث فيها الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور محمد أبوالغار، أستاذ طب النساء والتوليد بجامعة القاهرة، وناشط سياسى، وسنية شعراوى، الروائية وحفيدة النسوية والناشطة فى حقوق المرأة، هدى شعراوى. ستتناول المحاضرات الأحداث التى أدت إلى اندلاع ثورة 1919، والدور المؤثر للمرأة خلال الثورة، والمشهد الاجتماعى والاقتصادى والقوى العامة فى ذلك الوقت.