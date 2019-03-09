صلاح يصدم جماهير الأهلي بهذا الأمر

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هاآرتس

كشف خالد الغندور نجم الزمالك السابق، لأول مرة عن الفريق المفضل لنجم المنتخب محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي. وقال الغندور، في تصريحات تليفزيونية، إن صلاح كان معروفًا أثناء لعبه في المقاولون بأنه مشجع للزمالك.

وأضاف الغندور أن محمد صلاح دائماً ما كان يفضل الزمالك على الأهلي في مصر. وأكد أن صلاح كان قريبًا من الانتقال لنادي الزمالك قبل احترافه في بازل السويسري إلا أن ممدوح عباس رئيس الزمالك وقتها رفض ضمه للفريق.

وانتقل صلاح من المقاولون العربي إلى بازل ثم لعب مع تشيلسي الإنجليزي ورحل للعب في الدوري الإيطالي مع فيورنتينا وروما قبل أن يستقر في ليفربول.


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