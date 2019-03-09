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تأجيل إعادة محاكمة متهم باغتيال النائب العام لـ 30 مارس

قضايا وحوادث

تأجيل
تأجيل

شيماء السيد

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الأطفال

غادة عجمى

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة محاكمة المتهم مصطفى محمود المتهم بقضية "اغتيال النائب العام"، لجلسة 30 مارس المقبل لسماع أقوال مجري التحريات.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين وفتحي الرويني وخالد حماد، وسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بسجن المتهم 15 سنة غيابيًا.

ويواجه المتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون

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