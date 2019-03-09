» فنان شهير ينفعل على زوجته على الهواء

09 مارس 2019 - 11:39 ص

انفعل المطرب محمد محسن على زوجته الفنانة هبة مجدي خلال مشهد جسده لأشهر شخصيات السينما المصرية لشخصيتي "سي السيد" و"أمينة" من ثلاثية نجيب محفوظ.

وعرضت منى الشاذلي، وذلك خلال لقائهما مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم"، خلال برنامجها ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي" المقطع الشهير للفنان يحيى شاهين "سي السيد" مع زوجته "أمينة"، وبعد ذلك جسدا "محسن" و"هبة" المشهد وانفعل المطرب في الأداء على زوجته هبة مجدي بطريقة ساخرة قائلا: "اخرسي".

وحل المطرب محمد محسن وزوجته ضيفين على برنامج "معكم" للحديث عن مشوارهما الفني، وحياتهما أيضًا بعد ثلاث سنوات من الزواج.