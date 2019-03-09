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نائب يطالب باستغلال هيئة تعليم الكبار فى مشروع قومى لمحو الأمية

الحياة السياسية

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متابعات حنان حمدتو

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تقدم النائب محمد العقاد، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة في محو الأمية في مصر، وهل هناك إستراتيجية وخطة للتعامل مع هذا الأمر من أجل تحقيق هذا الهدف المنشود.

وأضاف النائب في تصريح له اليوم، أن الهيئة القومية لمحو الامية وتعليم الكبار أعلنت أن هناك 17 مليون أمي في مصر، وتم محو أمية 272 ألفا و567 دارسًا في حين أن الموازنة المخصصة لهم تقدر بنحو 276 مليون جنيه، متسائلا هل هناك خطة واضحة يسير العمل وفقا لها أم أن الأمر قائم للاجتهادات الشخصية.

ووجه النائب عددًا من الأسئلة للحكومة حول حقيقة الموازنة المخصصة لهذا الأمر؟ وكيف يتم إنفاقها سنويًا؟ وهل تحقق الغرض المخصص له؟ ولماذا لا نعتبر هذا الأمر مشروعًا قوميًا من أجل القضاء على محو أمية هذه النسبة وأن يتحقق الحلم بأن تكون مصر بلا أمية، لافتًا إلى ضرورة استغلال الطاقات البشرية الموجودة في هيئة تعليم الكبار.

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