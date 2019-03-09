نائب يطالب باستغلال هيئة تعليم الكبار فى مشروع قومى لمحو الأمية

وأضاف النائب في تصريح له اليوم، أن الهيئة القومية لمحو الامية وتعليم الكبار أعلنت أن هناك 17 مليون

في مصر، وتم محو أمية 272 ألفا و567 دارسًا في حين أن الموازنة المخصصة لهم تقدر بنحو 276 مليون جنيه، متسائلا هل هناك خطة واضحة يسير العمل وفقا لها أم أن الأمر قائم للاجتهادات الشخصية.