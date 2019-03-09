بدراوي: لهذا السبب ثار الشعب الجزائري

09 مارس 2019 - 11:49 ص

قال حسام بدراوي عضو لجنة السياسات السابق إن الشعوب العربية ومنها الشعب الجزائري قامت بثورات لأنها لا تأمن على أصواتها الانتخابية.

وكتب بدراوي على حسابه في "تويتر": "يضع الشعب الجزائري الحكومات العربية كلها في مأزق المصداقية".

وأضاف: " فالملايين التي تحتشد لمنع بوتفليقة من ترشيح نفسه يمكن بدلاً من المظاهرات أن تسقطه من خلال صندوق التصويت.. الشعب هنا يقول إنه لا يأمن علي صوته ولا يثق في حقيقة حريته في الاختيار لذلك يتظاهر مسبقًا.. وإلا ما معني التظاهر والثورة".

يأتي هذا عقب خروج آلاف المتظاهرين أمس الجمعة في شوارع العاصمة الجزائرية في "جمعة الحسم"، احتجاجًا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للعهدة الخامسة.

وتوافد الآلاف على ساحة البريد المركزي والشوارع القريبة، كونها أول جمعة بعد ترشح بوتفليقة رسميًا رغمًا عن إرادة المتظاهرين.

وانتشرت دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي للمشاركة بكثافة في احتجاجات الجمعة الثالثة المناهضة لترشح بوتفليقة.