  • السبت 09 مارس 2019
  • بتوقيت مصر04:28 م
بحث متقدم
ضياء رشوان

"الإدارية" تفصل في ترشح "رشوان" نقيبا للصحفيين

الفنانة سما المصري

سما المصري تتحدث عن «احتفاظها بعذريتها»: مش متأكدة

شوقى علام مفتى الجمهورية

الإفتاء: دعم مواجهة الإرهاب واجب شرعي

محمد محسوب

بلاغ يتهم محمد محسوب بالتحريض على مؤسسات الدولة

الرئيس السوداني عمر البشير

البشير يكشف سر "الانقلاب الأبيض"

رمضان

بعد "نمر وان" و"الملك" محمد رمضان يستعد لـ"The Moon "

محطة مصر

قرار جديد بشأن متهمي حادث حريق "محطة مصر"

طفل المرج "هشام"

سر جديد يقلب الموازين بواقعة التعدى على طفل المرج

بنيامين نتنياهو

صحيفة إسرائيلية: نتنياهو فشل سياسيًا وأمنيًا

صورة الخبر

منذ عصرالفراعنة.. 25 عاصمة لمصر آخرها "الإدارية الجديدة"

بدراوي: لهذا السبب ثار الشعب الجزائري

الحياة السياسية

تظاهرات الجزائر
تظاهرات الجزائر

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

ماذا قال "نافعة" عن مبادرة الرئيس الجزائري "بوتفليقة"؟

#

نافعة: بدأنا موجة جدية من ثورات الربيع العربي

#

فنان مصري يشكر المعلق الجزائري حفيظ الدراجي .. لماذا؟

#

«التعاون الإسلامي» تحيي يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني

دراوي

الصوت الانتخابي

الشعب الجزائري

قال حسام بدراوي عضو لجنة السياسات السابق إن الشعوب العربية ومنها الشعب الجزائري قامت بثورات لأنها لا تأمن على أصواتها الانتخابية.

وكتب بدراوي على حسابه في "تويتر": "يضع الشعب الجزائري الحكومات العربية كلها في مأزق المصداقية".

وأضاف: " فالملايين التي تحتشد لمنع بوتفليقة من ترشيح نفسه يمكن بدلاً من المظاهرات أن تسقطه من خلال صندوق التصويت.. الشعب هنا يقول إنه لا يأمن علي صوته ولا يثق في حقيقة حريته في الاختيار لذلك يتظاهر مسبقًا.. وإلا ما معني التظاهر والثورة".

يأتي هذا عقب خروج آلاف المتظاهرين أمس الجمعة في شوارع العاصمة  الجزائرية في "جمعة الحسم"، احتجاجًا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للعهدة الخامسة.

وتوافد الآلاف على ساحة البريد المركزي والشوارع القريبة، كونها أول جمعة بعد ترشح بوتفليقة رسميًا رغمًا عن إرادة المتظاهرين.

وانتشرت دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي للمشاركة بكثافة في احتجاجات الجمعة الثالثة المناهضة لترشح بوتفليقة.

تقييم الموضوع:
الشاذلي الشاذلي الشاذلي الشاذلي الشاذلي الشاذلي الشاذلي الشاذلي الشاذلي الشاذلي الشاذلي


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخِلافةُ عِند الإسلاميين وعوَام المُسْلمين.. هُناك فرق!

محمود سلطان

طاب جنانك

فراج إسماعيل

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

توزير .. المرحوم

حسام فتحي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» السجن 6 سنوات لضابط بتهمة التزوير وتلفيق الاتهامات
» السيطرة على حريق فى جرار قطار أسيوط
» بالفيديو.. أسرار تنشر لأول مرة عن المشاركات بثورة 19
» شاهد.. ما فعلته ياسمين الخطيب مع رجل ضربها
» أسطورة اليونايتد يصدم "صلاح" بسبب تراجع ليفربول
» عن 116 عامًا.. معمرة يابانية تنضم لموسوعة جينيس
» تعرف على حالة الطقس خلال 72 ساعة المقبلة
» أغنية جديدة لـ"جاكسون" تورطه من جديد فى اغتصاب الأطفال
» فنان شهير ينفعل على زوجته على الهواء
» ما لا تعرفه عن عبد المنعم رياض
» تعرف على أسعارالذهب

استطلاع رأي

هل تتوقع نجاح تجربة "التابلت" بالمدارس؟

  • مغرب

    06:04 م

  • فجر

    04:55

  • شروق

    06:18

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:04

  • عشاء

    19:34

من الى
الريسوني
فيفي عبده
تصفح فيس بوك
فحص 7 شقق مفروشة للتأكد من ترخيصها بالمنيا
ساعاتي