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شاهد.. ما فعلته ياسمين الخطيب مع رجل ضربها

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ياسمين الخطيب
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نشرت المذيعة اللبنانية راغدة شلهوب عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مقطع فيديو للكاتبة ياسمين الخطيب من حلقة برنامجها "قطعوا الرجالة" وهي تكشف كواليس تعرضها للعنف.

وقالت الخطيب: "لا أنكر أني تعرضت للضرب، ولكني أخذت بثأري فقمت بكسر مرآة واستخدمتها في قطع عصب هذا المعتدي، فسببت له عاهة مستديمة".

 ويستضيف برنامج "قطعوا الرجال" نجمات الفن والمجتمع للحديث عن علاقتهم بالرجل الشرقي، وعن مطالبهن وحكايات لهن في الماضي جمعتهن بالجنس الآخر.

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