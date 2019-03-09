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رئيس الزمالك يهدد بالانسحاب من مباراة المقاولون

الرياضة

الزمالك والمقاولون العرب
الزمالك والمقاولون العرب

محمد عبد الحارس

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هدد رئيس نادى الزمالك بالانسحاب من مباراة المقاولون العرب، المقرر إقامتها 14 مارس الجاري ضمن مباريات الدوري، نظرًا لارتباط الفريق بمواجهة نصر حسين داي الجزائري، في ختام مشواره بدور المجموعات بكأس الكونفدرالية  والمقرر له 17 من الشهر ذاته.

وطالب رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة مراعاة مصالح الفريق الأبيض الذي يلعب باسم مصر لأنه ليس من المعقول أن يلعب يوم 14 مارس، ويسافر بعدها بـ5 ساعات ليخوض مواجهة أخرى حاسمة بأفريقيا.

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