  • السبت 09 مارس 2019
  • بتوقيت مصر04:28 م
بحث متقدم
ضياء رشوان

"الإدارية" تفصل في ترشح "رشوان" نقيبا للصحفيين

الفنانة سما المصري

سما المصري تتحدث عن «احتفاظها بعذريتها»: مش متأكدة

شوقى علام مفتى الجمهورية

الإفتاء: دعم مواجهة الإرهاب واجب شرعي

محمد محسوب

بلاغ يتهم محمد محسوب بالتحريض على مؤسسات الدولة

الرئيس السوداني عمر البشير

البشير يكشف سر "الانقلاب الأبيض"

رمضان

بعد "نمر وان" و"الملك" محمد رمضان يستعد لـ"The Moon "

محطة مصر

قرار جديد بشأن متهمي حادث حريق "محطة مصر"

طفل المرج "هشام"

سر جديد يقلب الموازين بواقعة التعدى على طفل المرج

بنيامين نتنياهو

صحيفة إسرائيلية: نتنياهو فشل سياسيًا وأمنيًا

صورة الخبر

منذ عصرالفراعنة.. 25 عاصمة لمصر آخرها "الإدارية الجديدة"

نائبة تقترح وضع صور الآباء بشهادة الميلاد لمنع تهريب الأطفال

الحياة السياسية

مجلس النواب
النواب

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

بالصور.. الأطفال يشاركون بالقراءة والتلوين بمعرض الكتاب

#

"الشرطة البريطانية" تحذر الأمير فيليب من قيادة السيارة بدون حزام أمان

#

صحيفة ألمانية تعقد مقارنة بين "السيسى" و"مرسي"

#

شاهد.. تعذيب أطفال داخل حضانة علي يد الموظفين

عرضت غادة عجمي، عضو مجلس النواب، اقتراح  بوضع ضوابط لسفر الأطفال للخارج لمنع عمليات التهريب، وأشارت إلى أن هناك حالات كثيرة تمنع سفر الأطفال للخارج عددها القانون، إلا أن تحدث عمليات تهريب عديدة للأطفال سواء مع أحد الطرفين أو من خلال أقربائهم، وقد يصل الأمر إلى تأجير مهرب.

وأضافت عجمي في بيان لها  أن قانون الأحوال الشخصية حدد أربع حالات الحالات التي يجوز فيها منع السفر الأطفال، أولهما حال سفر الأم بالمحضون أثناء قيام الزوجية، سفر الأم بالمحضون بعد انفصام الزوجية وانقضاء العدة، سفر الحاضنة غير الأم بالمحضون، سفر الأب بالمحضون دون إذن الحاضنة.

وأوضحت أن هناك حالات كثيرة تلجأ فيها العصابات، لبيع الأطفال للتبني بعد إقدامهم على تزوير البيانات الخاصة بأولئك الأطفال، حيث يستطيع الخاطف أن يتحرك بالطفل في المطارات وأمام الجهات الحكومية بشهادة ميلاد وجواز سفر مزورين بسهولة ودون خوف، حيث يتم اختطافهم لتأجيرهم لشبكات التسول مقابل مبالغ مالية والاستغلال الجنسي أو تجارة الأعضاء والتهريب عبر الحدود.

وتابعت أن هناك حالات أخرى للخطف، حيث تتقدم أسرة، لكفالة طفل من دار أيتام، وبعد إتمام الأوراق الرسمية ومتابعة الإجراءات القانونية حتى الموافقة لهم على الطلب من قبل مديرية التضامن الاجتماعي ب‍القاهرة واصطحابه للعيش معها اختفت بالطفل.

وطالبت عجمي في نهاية طلبها بالموافقة على اقتراح منع سفر الأطفال الذين تم تبنيهم للخارج تحت أي ظرف وأيضا إضافة صورة للأب والأم في شهادة ميلاد الطفل واتخاذ الإجراءات الفنية لمنع تزوير شهادات الميلاد للأطفال واستخدام جهاز تحليل dna سريع في المطارات للأطفال.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخِلافةُ عِند الإسلاميين وعوَام المُسْلمين.. هُناك فرق!

محمود سلطان

طاب جنانك

فراج إسماعيل

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

توزير .. المرحوم

حسام فتحي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» السجن 6 سنوات لضابط بتهمة التزوير وتلفيق الاتهامات
» السيطرة على حريق فى جرار قطار أسيوط
» بالفيديو.. أسرار تنشر لأول مرة عن المشاركات بثورة 19
» شاهد.. ما فعلته ياسمين الخطيب مع رجل ضربها
» أسطورة اليونايتد يصدم "صلاح" بسبب تراجع ليفربول
» عن 116 عامًا.. معمرة يابانية تنضم لموسوعة جينيس
» تعرف على حالة الطقس خلال 72 ساعة المقبلة
» أغنية جديدة لـ"جاكسون" تورطه من جديد فى اغتصاب الأطفال
» فنان شهير ينفعل على زوجته على الهواء
» ما لا تعرفه عن عبد المنعم رياض
» تعرف على أسعارالذهب

استطلاع رأي

هل تتوقع نجاح تجربة "التابلت" بالمدارس؟

  • مغرب

    06:04 م

  • فجر

    04:55

  • شروق

    06:18

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:04

  • عشاء

    19:34

من الى
الريسوني
فيفي عبده
تصفح فيس بوك
فحص 7 شقق مفروشة للتأكد من ترخيصها بالمنيا
ساعاتي