الإفراج عن الصحفي "أحمد زيادة"

09 مارس 2019 - 11:58 ص

أعلن الصحفي أحمد جمال زيادة، خروجه من الحجز صباح اليوم، جاء ذلك بعد حبسه لأكثر من شهر، عقب عودته من دولة تونس، وتم القبض عليه في مطار القاهرة .

وكتب زيادة على صفحته الخاصة "فيس بوك":"أحمد جمال زيادة على الأسفلت".

وقرر قاضي المعارضات، إخلاء سبيل الصحفي أحمد جمال زيادة بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، والذي كان محتجزًا على ذمة التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليه والتي تتمثل في نشر وإذاعة أخبار كاذبة على شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وذلك في القضية رقم القضية رقم 67 لسنة2019جنح أمن دولة طوارئ العمرانية .

وكانت قوات الأمن قررت توقيف واحتجاز أحمد جمال زيادة، في 29 يناير الماضي، داخل مطار القاهرة، فور وصوله عائدًا من تونس، حيث منحته الدراسية، وظل محتجزًا حتى أخلى قاضي المعارضات سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه، اليوم.