ضبط مسئول بالغزل والنسيج لاختلاسه 4 ملايين جنيه

09 مارس 2019 - 11:59 ص

ألقت أجهزة الأمن القبض على اثنين من موظفى المحليات بالدقهلية، لتمكينهما أشخاصًا بالتعدى بالبناء على أراضى زراعية، حيث رصدت متابعة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وجود تعديات بدائرة مركز ومدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية نتيجة تواطؤ بعض مسئولى الإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة بلقاس مع بعض ملاك العقارات، وتمكينهم من بناء عقارات سكنية على أرض زراعية "بدون ترخيص" وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة للقانون، ما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

وأكدت التحريات صحة تلك المعلومات، وأسفرت عن قيام "فكري.ف" فنى شئون هندسية بالإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة بلقاس، و"ياسين.أ" فنى شئون هندسية بذات المجلس، مقيمان بدائرة مركز شرطة بلقاس باستغلال موقعهما الوظيفى فى غضون الفترة من عام 2013 / 2014 إبان عملهما بالوحدة المحلية بقرية الشوامى ببلقاس والتواطؤ مع "محمد.ع" و"فرغلي.ع" و"الشحات.م"، حيث مكنوهم من البناء على أرض زراعية "بدون ترخيص" وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن أعمال البناء المخالفة والتعدى على الأراضى الزراعية بالمخالفة للقانون، مما أى إلى الإضرار بالمال العام، ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات، والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير، فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر، وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من رئاسة مجلس مركز ومدينة بلقاس لفحص العقارات وسؤال مدير الإدارة الهندسية بذات المجلس، وتم الحصول على المستندات المؤيدة للوقائع وأرفقت بالأوراق، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.





وعلى جانب آخر، نجحت أجهزة الأمن فى ضبط موظف بإحدى شركات الغزل والنسيج، لقيامه بالاشتراك مع آخر باستغلال موقعهما الوظيفى واختلاس ما يقرب من 4 ملايين جنيه.





تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا بلاغاً بقيام "محمد.م" أمين صندوق الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بإحدى شركات الغزل والنسيج التابع لقطاع الأعمال، يتضمن نشاطها فى بيع وشراء سلع استهلاكية وتموينية للعاملين بالشركة وأموالها أموال عامة وتخضع للقانون التعاونى الاستهلاكى، والكائنة بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة - باختلاس ما بعهدته من مبالغ نقدية، والتلاعب فى كشوف ومستندات الجمعية، والإضرار العمدى بالمال العام.





ومن خلال التحريات تأكد صحة البلاغ، كما أسفر تكثيف التحريات عن قيام "محمد.م" أمين صندوق ومدير خدمات الجمعية التعاونية الإستهلاكية للعاملين بالشركة المشار إليها خلال الفترة من 5/2016 حتى 11/2017، و"محمد.م" رئيس القطاع المالى بذات الشركة "سابقاً" وأمين صندوق الجمعية السابق خلال الفترة 1/2015 حتى 4/2016 مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر الدوار محافظة البحيرة، باستغلال موقعهما الوظيفى كأمناء صندوق الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالشركة المشار إليها والإضرار العمدى بالمال العام فى غضون الفترة من عام 2015 حتى عام 2017 وذلك من خلال ارتكابهما لعدة مخالفات أبرزها شراء العديد من السلع المعمرة والاستهلاكية بالأمر المباشر بأسعار أزيد من العروض المقدمة من شركات مماثلة بالمخالفة للائحة الداخلية للجمعية، والتلاعب فى فواتير شراء السلع المعمرة بإثبات قيمة أعلى من القيمة الحقيقية واختلاس فارق السعر لحسابهما الشخصى، وتحرير كشوف مكافآت وتدوين أسماء وهمية بها والاستيلاء على تلك الأموال والمكافآت، والتلاعب فى كشوف التقسيط الخاصة بالعاملين المنتفعين بالسلع المباعة من الجمعية من خلال توريد قيمة أقل من المتحصل عليها منهم والاستيلاء على فارق السعر لنفسهما.. الأمر الذى أدى إلى الإضرار العمدى بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة واختلاس أموال الجمعية بإجمالى 3 ملايين 800 ألف جنيه.





وتأكد ذلك من خلال تقرير اللجنة المشكلة من الجهات المختصة، وتم الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة وأرفقت بالأوراق، وتم ضبط المتهم الأول.





وعلى جانب أخر، نجحت أجهزة الأمن فى ضبط شخصين بالغربية لقيامهما بارتكاب وقائع نصب واحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج مقابل مبالغ مالية، حيث جمعوا منهم 560 ألف جنيه.



