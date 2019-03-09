  • السبت 09 مارس 2019
  • بتوقيت مصر04:28 م
بحث متقدم
ضياء رشوان

"الإدارية" تفصل في ترشح "رشوان" نقيبا للصحفيين

الفنانة سما المصري

سما المصري تتحدث عن «احتفاظها بعذريتها»: مش متأكدة

شوقى علام مفتى الجمهورية

الإفتاء: دعم مواجهة الإرهاب واجب شرعي

محمد محسوب

بلاغ يتهم محمد محسوب بالتحريض على مؤسسات الدولة

الرئيس السوداني عمر البشير

البشير يكشف سر "الانقلاب الأبيض"

رمضان

بعد "نمر وان" و"الملك" محمد رمضان يستعد لـ"The Moon "

محطة مصر

قرار جديد بشأن متهمي حادث حريق "محطة مصر"

طفل المرج "هشام"

سر جديد يقلب الموازين بواقعة التعدى على طفل المرج

بنيامين نتنياهو

صحيفة إسرائيلية: نتنياهو فشل سياسيًا وأمنيًا

صورة الخبر

منذ عصرالفراعنة.. 25 عاصمة لمصر آخرها "الإدارية الجديدة"

أغنية جديدة لـ"جاكسون" تورطه من جديد فى اغتصاب الأطفال

الصفحة الأخيرة

حتى بعد وفاته … مايكل جاكسون الاعلى دخلا
جاكسون

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

كندا تحظر بث أغاني مايكل جاكسون بعد فضيحة اغتصابه للأطفال

#

"هنا الزاهد" تتألق بإطلالة بيضاء على إنستجرام

#

أديب: هذه اللعبة أخطر من الأفلام الجنسيه

#

الأهلى يستعين بـ"هؤلاء" للتجديد لمؤمن زكريا

ظهر دليل إدانة جديد صوتى لمطرب البوب الراحل مايكل جاكسون، حول قضية  اعتدائه الجنسى على الأطفال،  وانتشرت أغنية على مواقع التواصل الاجتماعى  قيل إنه قام بتسجيلها ولكن رفض نشرها حتى ظهرت فى الأسواق بعد وفاته.

وقالت صحيفة  "ديلي ميرور" البريطانية: "كانت الأغنية التي طرحت عام 2014، وتحمل اسم "هل تعلم أين هم أطفالك؟"، وتتحدث الأغنية عن الاعتداء الجنسي للأطفال وحيل المعتدين لجذب الأطفال".

لتعتبر الأغنية التي كتبها "مايكل جاكسون" عام 2009 دليل إدانة قوي ضده، وتساءل الكثيرون حول ماهية تلك الأغنية ولماذا أخفاها جاكسون في حياته.

وجاء  ذلك في نفس وقت صدور فيلم "الخروج من نيفرلاند" والذي يقوم على اتهام رجلان وهما ويد روبنسون وجوردي شاندلر بإن مايكل جاكسون اعتدى عليهما حين كانا طفلين، ويضيفان أن والديهما انتحرا بسبب المتاعب النفسية وتفكيرهما الدائم فيما تعرض له الابنان.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخِلافةُ عِند الإسلاميين وعوَام المُسْلمين.. هُناك فرق!

محمود سلطان

طاب جنانك

فراج إسماعيل

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

توزير .. المرحوم

حسام فتحي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» السجن 6 سنوات لضابط بتهمة التزوير وتلفيق الاتهامات
» السيطرة على حريق فى جرار قطار أسيوط
» بالفيديو.. أسرار تنشر لأول مرة عن المشاركات بثورة 19
» شاهد.. ما فعلته ياسمين الخطيب مع رجل ضربها
» أسطورة اليونايتد يصدم "صلاح" بسبب تراجع ليفربول
» عن 116 عامًا.. معمرة يابانية تنضم لموسوعة جينيس
» تعرف على حالة الطقس خلال 72 ساعة المقبلة
» أغنية جديدة لـ"جاكسون" تورطه من جديد فى اغتصاب الأطفال
» فنان شهير ينفعل على زوجته على الهواء
» ما لا تعرفه عن عبد المنعم رياض
» تعرف على أسعارالذهب

استطلاع رأي

هل تتوقع نجاح تجربة "التابلت" بالمدارس؟

  • مغرب

    06:04 م

  • فجر

    04:55

  • شروق

    06:18

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:04

  • عشاء

    19:34

من الى
الريسوني
فيفي عبده
تصفح فيس بوك
فحص 7 شقق مفروشة للتأكد من ترخيصها بالمنيا
ساعاتي