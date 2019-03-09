» أغنية جديدة لـ"جاكسون" تورطه من جديد فى اغتصاب الأطفال

09 مارس 2019 - 12:07 م

ظهر دليل إدانة جديد صوتى لمطرب البوب الراحل مايكل جاكسون، حول قضية اعتدائه الجنسى على الأطفال، وانتشرت أغنية على مواقع التواصل الاجتماعى قيل إنه قام بتسجيلها ولكن رفض نشرها حتى ظهرت فى الأسواق بعد وفاته.

وقالت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية: "كانت الأغنية التي طرحت عام 2014، وتحمل اسم "هل تعلم أين هم أطفالك؟"، وتتحدث الأغنية عن الاعتداء الجنسي للأطفال وحيل المعتدين لجذب الأطفال".

لتعتبر الأغنية التي كتبها "مايكل جاكسون" عام 2009 دليل إدانة قوي ضده، وتساءل الكثيرون حول ماهية تلك الأغنية ولماذا أخفاها جاكسون في حياته.

وجاء ذلك في نفس وقت صدور فيلم "الخروج من نيفرلاند" والذي يقوم على اتهام رجلان وهما ويد روبنسون وجوردي شاندلر بإن مايكل جاكسون اعتدى عليهما حين كانا طفلين، ويضيفان أن والديهما انتحرا بسبب المتاعب النفسية وتفكيرهما الدائم فيما تعرض له الابنان.