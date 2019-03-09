"حقك تنظمي" للتوعية بتنظيم الأسرة فى 9 محافظات

09 مارس 2019 - 12:12 م

وزعت وزارة الصحة والسكان، منشور صادر عن قطاع السكان وتنظيم الأسرة، عن إطلاق مبادرة لزيادة الوعي لدى كل المواطنين بأهمية تنظيم الأسرة، تحت شعار "حقك تنظمي" في 9 محافظات، ستنطلق غدًا الأحد، وتنظم في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بضرورة إتاحة خدمات تنظيم الأسرة لكل المواطنين.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن المحافظات التسعة هي كل من الفيوم، والبحيرة، ودمياط، وأسيوط، والقليوبية، وبورسعيد، وجنوب سيناء، ومطروح، والإسكندرية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة، تندرج ضمن مبادرة "أيامنا أحلى"، والتي تهدف لتمتع جميع المواطنين بأفضل مستوى من المعرفة، والمعلومات، والخدمات الآمنة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، عبر تعزيز قدرة الأزواج، والأفراد على ممارسة حقهم الأساسي في أن يقرروا بحرية عدد الأطفال، والفترات الفاصلة بين إنجاب كل طفل وآخر.

وقالت سحر السنباطي رئيس قطاع السكان، إن المبادرات التي يطلقها قطاع تنظيم الأسرة والسكان، وتهدف لزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، وزيادة معدل استخدام وسائله، وخفض نسبة التوقف عن استخدامها، كما تعمل على خفض نسبة الاحتياجات غير الملباة.

وأشادت بتعاون صندوق الأمم المتحدة للسكان، والاتحاد الأوروبي، في ملف تنظيم الأسرة، لافتة إلى أنه يتم استهداف القرى الأكثر احتياجًا طبقًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"،والمجتمعات العمرانية الجديدة، والأماكن الجاذبة للعمالة.

وأكدت أن المبادرة" تستهدف كلًا من المراهقين والشباب والأزواج، والسيدات في سن الإنجاب، والفتيات المقبلات على الزواج، والسيدات المتزوجات حديثًا ويرغبن في المباعدة بين الولادة، والسيدات فيما بعد سن الإنجاب سواء أمهات أو حموات، والرجال في مراحل العمر المختلفة، حيث سيتم عقد حملات توعوية تحت شعار "أسرتنا مثالية"، بالتزامن مع الحملات وقوافل الصحة الإنجابية التخصصية.

وأشارت إلى أنه سيتم تنظيم لقاءات للرجال تحت شعار "كلام رجالة"، ولقاءات للسيدات من ربات البيوت تحت شعار "خمسة لصحتك"، ولقاءات للحموات تحت شعار "حماتي حياتي"، ولقاءات للسيدات العاملات في سن الإنجاب تحت شعار "نظمتي!"، ولقاءات للشباب تحت شعار "أسرتنا مثالية"، بالإضافة لتنفيذ عروض مسرحية، وأنشطة ثقافية في قصور الثقافة، ومراكز الشباب.

وتابعت الدكتورة سحر السنباطي، أنه سيتم توعية الفئات المجتمعية المختلفة حول مخاطر الحمل المتكرر، والمتقارب، والمبكر، والمتأخر، وفوائد المباعدة بين الولادات، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن تنظيم الأسرة والرد على الشائعات.