ليس الأخير.. موقف محرج لميلانيا بسبب تصرف ترامب

09 مارس 2019 - 12:27 م

دائمًا ما تتعرض قرينة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب لكثير من المواقف المحرجة مع زوجها الرئيس دونالد ترامب، والتي كان آخرها ما أظهره مقطع الفيديو، الذي انتشر بصورة واسعة على مواقع إخبارية لحظة قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإحراج زوجته "ميلانيا"، بالبيت الأبيض عند استقبالهما رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس وزوجته مونيكا بابيسوفا.

ويظهر مقطع الفيديو توقف السيدان "ميلانيا ومونيكا" لالتقاط صورة مشتركة، إلا أن "ترامب" ورئيس الوزراء التشيكي ذهبا لمقر الإقامة دون الاكتراث بزوجاتهما.

وحاولت السيدتان تخطي الموقف، وقاما باللحاق بزوجيهما، اللذين ظهرا غير مكترثين بالموقف.

كما انتشر مقطع فيديو سابق على منصات التواصل الاجتماعي حيث يظهر المقطع أنانية دونالد ترامب مع زوجته ميلانيا.

ويظهر مقطع الفيديو ترامب وهو يحمل مظلة فوق رأسه، بينما كانت زوجته تقف بالقرب منه تحت الأمطار، وبعدها انضمت إلى جانب زوجها تحت المظلة.

وجاء ذلك خلال استعداد ترامب للانطلاق لزيارة ولايتي "فلوريدا وجورجيا"، اللتين تأثرتا بشدة بفعل الأعاصير.

وقد أثار هذا المقطع استياء رواد تويتر بسبب تصرفه الذي وصفوه بـ"الأناني".

وفي فبراير 2018 اصطادت عدسات المصورين والصحفيين المرافقين لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا إلى ولاية فلوريدا، لحظة دفع الرئيس الأمريكي لزوجته بكتفه لدى نزولهم عن درج الطيارة وسط جو من التوتر.

والتقط المصورون لحظة وصول الرئيس الأمريكي وزوجته إلى ولاية فلوريدا جوا، ولدى نزولهم على درج الطائرة قام ترامب بدفع زوجته بكتفه.

ونزل الزوجان سويا في الوقت الذي كانت تضع فيه ميلانيا نظارات شمس سوداء في وجه اختفت منه الابتسامة.

وكشفت هذه اللقطات حينها بأن الزوجين لم يمسكا بأيدي بعضهما البعض، بالإضافة لملامح وجهيهما التي كانت توحي بشيء من التوتر، بسبب ما نشر مع عن اتهامات ترامب بفضائح جنسية.