  • السبت 09 مارس 2019
  • بتوقيت مصر04:27 م
بحث متقدم
ضياء رشوان

"الإدارية" تفصل في ترشح "رشوان" نقيبا للصحفيين

الفنانة سما المصري

سما المصري تتحدث عن «احتفاظها بعذريتها»: مش متأكدة

شوقى علام مفتى الجمهورية

الإفتاء: دعم مواجهة الإرهاب واجب شرعي

محمد محسوب

بلاغ يتهم محمد محسوب بالتحريض على مؤسسات الدولة

الرئيس السوداني عمر البشير

البشير يكشف سر "الانقلاب الأبيض"

رمضان

بعد "نمر وان" و"الملك" محمد رمضان يستعد لـ"The Moon "

محطة مصر

قرار جديد بشأن متهمي حادث حريق "محطة مصر"

طفل المرج "هشام"

سر جديد يقلب الموازين بواقعة التعدى على طفل المرج

بنيامين نتنياهو

صحيفة إسرائيلية: نتنياهو فشل سياسيًا وأمنيًا

صورة الخبر

منذ عصرالفراعنة.. 25 عاصمة لمصر آخرها "الإدارية الجديدة"

مد فترة تسديد مقايسات تركيب العدادات الكودية

آخر الأخبار

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

مد فترة التقديم لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

#

«عبد العال»: السيسي لا يطمع في الحكم

#

معارضون يردون على دعوة «عمرو موسى» للحوار حول التعديلات الدستورية

#

البحث العلمى: مد فترة التقدم فى برنامج تحالفات المعرفة لـ27 يناير

نشطاء

تاجر

الماعز

أعلن المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مد الموعد النهائي لتسديد قيمة مقايسات تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة، ليصبح 30 يونيو المقبل، لمن تقدم بطلب لتوصيل عداد كهرباء إلى عقار مخالف قبل يوم 30 يونيو الماضي، ولم يستكمل الطلب أو لم ينتهِ من تسليم غرفة المحول بالنسبة للعقارات الكبيرة التى تتطلب غرفة محول.

وأضاف عسران  فى بيان له إنه  تقرر تحديد 30 مايو المقبل آخر موعد للانتهاء من جميع المعاينات وإعداد كل المقايسات المتبقية .

وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كشف فى تصريح سابق عن مخاطبته لمجلس الوزراء عدة مرات لإعادة التقدم لتركيب عدادات الكهرباء الكودية للعقارات المخالفة مرة أخرى  بعد إغلاقها منتصف العام الجاري، وقصر تنفيذ المقايسات للعقارات التى تقدمت لتركيب عدادات كودية قبل انتهاء المدة القانونية، والعدادات الكودية لا تقر الوضع القانونى للمبانى المخالفة ولا تقنين وضعها، وإنما يتم تركيبها لتحصيل مستحقات الدولة لما تستهلكه تلك المباني من تيار كهربائي ، وذلك وفقا لما  جاء بموقع  "صدى البلد" .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخِلافةُ عِند الإسلاميين وعوَام المُسْلمين.. هُناك فرق!

محمود سلطان

طاب جنانك

فراج إسماعيل

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

توزير .. المرحوم

حسام فتحي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» السجن 6 سنوات لضابط بتهمة التزوير وتلفيق الاتهامات
» السيطرة على حريق فى جرار قطار أسيوط
» بالفيديو.. أسرار تنشر لأول مرة عن المشاركات بثورة 19
» شاهد.. ما فعلته ياسمين الخطيب مع رجل ضربها
» أسطورة اليونايتد يصدم "صلاح" بسبب تراجع ليفربول
» عن 116 عامًا.. معمرة يابانية تنضم لموسوعة جينيس
» تعرف على حالة الطقس خلال 72 ساعة المقبلة
» أغنية جديدة لـ"جاكسون" تورطه من جديد فى اغتصاب الأطفال
» فنان شهير ينفعل على زوجته على الهواء
» ما لا تعرفه عن عبد المنعم رياض
» تعرف على أسعارالذهب

استطلاع رأي

هل تتوقع نجاح تجربة "التابلت" بالمدارس؟

  • مغرب

    06:04 م

  • فجر

    04:55

  • شروق

    06:18

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:04

  • عشاء

    19:34

من الى
الريسوني
فيفي عبده
تصفح فيس بوك
فحص 7 شقق مفروشة للتأكد من ترخيصها بالمنيا
ساعاتي