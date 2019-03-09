مد فترة تسديد مقايسات تركيب العدادات الكودية

09 مارس 2019 - 12:29 م

أعلن المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مد الموعد النهائي لتسديد قيمة مقايسات تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة، ليصبح 30 يونيو المقبل، لمن تقدم بطلب لتوصيل عداد كهرباء إلى عقار مخالف قبل يوم 30 يونيو الماضي، ولم يستكمل الطلب أو لم ينتهِ من تسليم غرفة المحول بالنسبة للعقارات الكبيرة التى تتطلب غرفة محول.

وأضاف عسران فى بيان له إنه تقرر تحديد 30 مايو المقبل آخر موعد للانتهاء من جميع المعاينات وإعداد كل المقايسات المتبقية .

وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كشف فى تصريح سابق عن مخاطبته لمجلس الوزراء عدة مرات لإعادة التقدم لتركيب عدادات الكهرباء الكودية للعقارات المخالفة مرة أخرى بعد إغلاقها منتصف العام الجاري، وقصر تنفيذ المقايسات للعقارات التى تقدمت لتركيب عدادات كودية قبل انتهاء المدة القانونية، والعدادات الكودية لا تقر الوضع القانونى للمبانى المخالفة ولا تقنين وضعها، وإنما يتم تركيبها لتحصيل مستحقات الدولة لما تستهلكه تلك المباني من تيار كهربائي ، وذلك وفقا لما جاء بموقع "صدى البلد" .