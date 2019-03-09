شاهد.. تاجر يستخدم الماعز فى جر عربته

استخدم بائع خضراوات ثلاثة من الماعز في عمله، حيث تجول بعربته وهي محملة بالخضراوات بالأسواق و الشوارع ويجرها ثلاثة من الماعز.

وكان عبد الحميد، البالغ من العمر 70 عاما، يبيع الخضراوات في عربة صغيرة لأكثر من عقدين، واعتاد أن يسحب عربته في شوارع مدينة أجرا الصغيرة، المدينة المعروفة بتاج محل في الهند، ولكن بسبب سنه، بدأ عبد الحميد استخدام الماعز الثلاثة في جر العربة.

ويقول عبد الحميد إنه يحب ماعزه أكثر من حياته، وكان يصطحبها معه إلى السوق منذ عشر سنوات، حيث اعتادوا ملاحقته كلما خرج من المنزل، لكنه أصبح عجوزا الآن ويقبل بأي مساعدة.

وظهرت الماعز في مقطع الفيديو تساعد صاحبها في دفع العربة الصغيرة، وسرعان ما جعلته أشهر بائع خضراوات في المدينة.