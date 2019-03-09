  • السبت 09 مارس 2019
  • بتوقيت مصر04:27 م
بحث متقدم
الفنانة سما المصري

سما المصري تتحدث عن «احتفاظها بعذريتها»: مش متأكدة

شوقى علام مفتى الجمهورية

الإفتاء: دعم مواجهة الإرهاب واجب شرعي

محمد محسوب

بلاغ يتهم محمد محسوب بالتحريض على مؤسسات الدولة

الرئيس السوداني عمر البشير

البشير يكشف سر "الانقلاب الأبيض"

رمضان

بعد "نمر وان" و"الملك" محمد رمضان يستعد لـ"The Moon "

محطة مصر

قرار جديد بشأن متهمي حادث حريق "محطة مصر"

طفل المرج "هشام"

سر جديد يقلب الموازين بواقعة التعدى على طفل المرج

بنيامين نتنياهو

صحيفة إسرائيلية: نتنياهو فشل سياسيًا وأمنيًا

صورة الخبر

منذ عصرالفراعنة.. 25 عاصمة لمصر آخرها "الإدارية الجديدة"

ثورة 19

قبل 100 عام.. صور نادرة من ثورة 19

تأجيل إعادة محاكمة متهمين بعنف الضاهر لـ 30 مارس

قضايا وحوادث

تأجيل محاكمة المتهم بقتل مديرة بنك أبو ظبى لجلسة ٢٢أبريل
تأجيل محاكمة المتهم بقتل مديرة بنك أبو ظبى لجلسة ٢٢أبريل

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

تأجيل إعادة محاكمة متهم باغتيال النائب العام لـ 30 مارس

#

غدا إعادة إجراءات محاكمة متهم بعنف الضاهر

#

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل "الطفل يوسف"

#

7 مارس.. الحكم فى إعادة محاكمة متهم بخلية الصواريخ

مصر

الجوية

مركز

72 ساعة

شاهين

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين في "أحداث عنف الضاهر" لجلسة 30 مارس لعدم حضور المتهم الأول من محبسه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وبحضور المستشار شادى سيف ممثل النيابة العامة، وسكرتارية معتز مدحت.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والقتل العمد لمواطنين.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخِلافةُ عِند الإسلاميين وعوَام المُسْلمين.. هُناك فرق!

محمود سلطان

طاب جنانك

فراج إسماعيل

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

توزير .. المرحوم

حسام فتحي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» السجن 6 سنوات لضابط بتهمة التزوير وتلفيق الاتهامات
» السيطرة على حريق فى جرار قطار أسيوط
» بالفيديو.. أسرار تنشر لأول مرة عن المشاركات بثورة 19
» شاهد.. ما فعلته ياسمين الخطيب مع رجل ضربها
» أسطورة اليونايتد يصدم "صلاح" بسبب تراجع ليفربول
» عن 116 عامًا.. معمرة يابانية تنضم لموسوعة جينيس
» تعرف على حالة الطقس خلال 72 ساعة المقبلة
» أغنية جديدة لـ"جاكسون" تورطه من جديد فى اغتصاب الأطفال
» فنان شهير ينفعل على زوجته على الهواء
» ما لا تعرفه عن عبد المنعم رياض
» تعرف على أسعارالذهب

استطلاع رأي

هل تتوقع نجاح تجربة "التابلت" بالمدارس؟

  • مغرب

    06:04 م

  • فجر

    04:55

  • شروق

    06:18

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:04

  • عشاء

    19:34

من الى
الريسوني
فيفي عبده
تصفح فيس بوك
فحص 7 شقق مفروشة للتأكد من ترخيصها بالمنيا
ساعاتي