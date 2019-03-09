» تعرف على حالة الطقس خلال 72 ساعة المقبلة

09 مارس 2019 - 12:33 م

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس بداية من اليوم السبت تشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة تكون على القاهرة 23 درجة وتستمر لمدة يومين حتى تصل درجات الحرارة لـ24 يوم الإثنين.

وأضاف شاهين تصريحات له، اليوم، أن ارتفاع درجات الحرارة يستمر حتى منتصف الأسبوع بسبب الكتلة الهوائية الشمالية الغربية القادمة من السعودية، لافتًا إلى أن حالة الجو في النهار ستكون مائلة للدفء على أغلب الأنحاء، تصل إلى البرودة في الساعات المتأخرة من الليل.

وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الظواهرة الجوية التي ستظهر خلال الـ3 أيام المقبلة تتمثل في وجود شبورة مائية كثيفة على بعض المناطق في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية.

وتابع: درجات الحرارة في بعض المناطق ستتجاوز الـ31 درجة خلال يومين، مثل جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين، بينما تصل إلى 28 على شمال الصعيد.