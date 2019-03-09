"تركي آل الشيخ" يتحدى رئيس النصر بسبب "ميدو"

09 مارس 2019 - 12:38 م

تمكن نادي الوحدة السعودي، تحت قيادة أحمد حسام "ميدو"، من تحقيق نتيجة إيجابية أمام الهلال، بالتعادل بهدف لكل فريق.

وتعد هذه هي النقطة الوحيدة للوحدة خلال أخر 10 سنوات، أمام بطل الدوري السعودي، حيث كان آخر تعادل بين الوحدة والهلال عام 2008 وانتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وعلق رئيس نادي النصر على المباراة: "هارد لك التعادل للرئيس الفخري لنادي الوحدة أخي الغالي وياليت أبوناصر الأيام المقبلة تنشغل في فعاليات هيئة الترفية إلى 16-3".

ورد تركي آل الشيخ، رئيس نادي الوحدة الشرفي: "رجعنا الدوري للملعب.. 16-3 حفلة ثانية إن شاء الله.. بس المهم بنلعب وين لايكون في المجمعة".