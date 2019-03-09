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عن 116 عامًا.. معمرة يابانية تنضم لموسوعة جينيس

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المعمرة اليابانية
المعمرة اليابانية

وكالات- حنان حمدتو

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اعترفت الموسوعة المعنية بالأرقام القياسية "جينيس" رسميًا بالسيدة "كين تاناكا" من دولة اليابان بمقاطعة فوكوكا جنوب غربي البلاد، وذلك  بعد دخولها الموسوعة  كأكبر معمرة  فى العالم  عن عمر 116 عاما.

ولدت تاناكا يوم الثاني من يناير 1903، وكانت السابعة من بين ثمانية أطفال وتزوجت هيديو تاناكا عام 1922، وأنجبت أربعة أطفال وتبنت طفلا خامسا.

ويشار إلى أن المعمرة السابقة كانت أيضًا امرأة يابانية، تدعى تشيو مياكو، التي توفيت في يوليو عن عمر ناهز 117 عامًا وقبل مياكو، سجل ياباني أيضا رقما قياسيا كأكبر معمر في العالم.

ويميل اليابانيون  وفقًا لما نقلته فضائية "الحرة"، إلى إظهار المعمرين في بلادهم، حيث تهيمن اليابان على قائمة أكبر معمري العالم، ورغم أن تغيير العادات الغذائية يعني أن البدانة آخذة في الارتفاع، فإنها لا تزال نادرة نسبيا في بلد تركز تقاليد الطهي فيه على الأسماك والأرز والخضروات والأطعمة الأخرى قليلة الدهون.

ويحترم اليابانيون السن تقليديا، ما يعني أن الناس يبقون نشيطين ويشعرون بأنهم مفيدون في الثمانينيات من العمر وما بعدها.

لكن تاناكا مازال أمامها شوط طويل لكي تصبح أكبر معمرة على الإطلاق، وهو إنجاز سجلته امرأة فرنسية، تدعى جاين لويز كالنت، وقد عاشت 122 عاما، وفقا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية.


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