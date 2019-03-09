صحيفة إسرائيلية: نتنياهو فشل سياسيًا وأمنيًا

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وزارة الصحة

خالد مجاهد

هالة زايد

هاجمت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو، بسبب فشله السياسي والأمني في التعامل مع قطاع غزة، علاوة على قضايا الفساد التي تحيط به.

واعتبرت الصحيفة فى خبر لها اليوم، التهديدات التي أطلقها نتنياهو، ضد حركة حماس، خطابًا انتخابيًا فارغ المضمون، كما أنه صعد على تلة صغيرة من الرمال في محيط غزة، وبمساعدة من حراس الأمن وصل إلى القمة، وتحدث بأنه يعلم أن حماس جددت اعتداءاتها خلال الأيام الأخيرة، وعليها أن تفهم أن أيَّ عدوان سيقابل بردٍ مزدوجٍ من إسرائيل.

وسلطت الصحيفة الضوء على كواليس الصراع المستمر داخل الليكود بين نتنياهو وسارة من جهة، ومن جهة أخرى، وكيف بدى خطاب نتنياهو الهجومي تجاه الإعلام، والجهات القانونية، واليسار.

وأشارت إلى أنه ليست هناك حاجة لتهديد حماس كي تفهم إسرائيل، فهي تفهم إسرائيل تمامًا، ونتنياهو لا يستطيع فعل شيء ومن جهته، وصف موشيه يعلون وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق نتنياهو بأنه رجل شعارات أضاع مصالح الإسرائيليين الأمنية.

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