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إصابة 23 شخصًا فى حادث تصادم أتوبيس بـ«مقطورة»

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عمرو محمد

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23 اصابة

أصيب 23 شخصًا في حادث تصادم أتوبيس رحلات، بسيارة نقل بمقطورة بطريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي، اليوم.

تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بوقوع حادث تصادم أمام كافتيريا المهدي بطريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي، ووجود مصابين.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة العامرية أول، وبرفقتهم سيارات الإسعاف وضباط إدارة المرور لموقع الحادث، وتبين بالفحص اصطدام مقدمة أتوبيس رقم "سي أ ـ 4914" تابع لشركة "الزين" للسياحة بمقطورة سيارة نقل "لوري" رقم "س م ب ـ 5674"، بالطريق المشار إليه.

أخطرت النيابة العامة، وتحرر المحضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وتم التحفظ على السيارة النقل والأتوبيس، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وقال حنفي محمد حنفي، رئيس حي العامرية أول بالإسكندرية، إن الحادث أسفر عن إصابة 23 شخصًا، جميعهم من ركاب الأتوبيس، مشيرًا إلى أنه جرى نقل 15 مصاب لمستشفى العامرية العام و8 مصابين لمستشفى خاص بمنطقة الشلالات.

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