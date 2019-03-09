غلق 84 منشأة طبية بالجيزة

09 مارس 2019 - 01:12 م

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارًا بغلق 84 منشأة طبية مخالفة بنطاق المحافظة لإدارتها بدون ترخيص وعدم توافر متخصصين فى البعض منهم، حفاظًا على سلامة المواطنين.





وقال المحافظ في بيان اليوم، إن قرارات الغلق جاءت من خلال حملات التفتيش التي قامت بها مديرية الشئون الصحة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على المنشآت الطبية خلال الشهر الماضي.





وأكد استمرار الحملات على كل المنشآت الصحية للتأكد من حصولها على الاشتراطات الصحية الواجب توافرها بأى منشأة صحية تعمل في المجالات التي تمس صحة المواطنين وذلك لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.





وأضاف أن المنشآت الطبية التي تم غلقها شملت 30 منشأة بمركز ومدينة العياط و28 منشأة بمركز ومدينة البدرشين و13 بمركز ومدينة أبو النمرس و8 منشأت بحي الوراق و3 منشأت بحي الهرم ومنشأة بكلاً من مركز الحوامدية ومنشأة القناطر.





وأشار إلى أن المنشآت تنوعت ما بين عيادات تخصصية ومراكز حضانات ومعامل للتحاليل وعيادات أسنان ومراكز لعلاج الإدمان وعيادات نساء وتوليد ومراكز علاج طبيعى ومراكز أشعة وجناح عمليات غير مؤهل بأحد المراكز الصحية.







