قبل 100 عام.. صور نادرة من ثورة 19

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صور نادرة

ثورة 19

ثورة 1919 لها عمق كبير واحترام في نفوس المصريين ففي شوارع المحروسة صبيحة يوم 9 من مارس في 1919 ، توهم الاحتلال البريطاني أن استخدام البنادق والمسدسات كفيل بإخماد الثورة التي سرت كالنيران في سائر المدن المصرية  والتي وثقتها عدسات المصورين.

ولا تزال بعض الصور النادرة  التي عكست روح التلاحم في ثورة 19 تحظي بالقبول، الذي يكشف تضافر النسيج المصري بكافة أطيافه في مثل هذا اليوم قبل قرن من الزمان، شبابا وشيوخا، رجالا ونساء، مسلمين وأقباط الجميع على قلب رجل واحد تعالت هتافاتهم منددين بالأحكام العرفية ومطالبين بجلاء الاحتلال.







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