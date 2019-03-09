» بالفيديو.. أسرار تنشر لأول مرة عن المشاركات بثورة 19

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تن

ثورة 1919

علا الطناني

عزيزة الجيار

روت علا الطنانى، حفيدة السيدة عزيزة الجيار، إحدى المشاركات بثورة 1919، كواليس لم تنشر من قبل عن مشاركة جدتها بثورة 1919 قائلاً: "إنها لم تعرف أن جدتها شاركت في ثورة 19 إلا عن طريق الصدفة، عندما كانت تجادل خالتها عن حقوق المرأة.

 وأضافت الطناني، خلال لقائها عبر قناة " تن"، اليوم السبت، أن جدتها عزيزة الجيار كانت طالبة بإحدى مدارس الفتيات، وكانت قوية الشخصية، ومثقفة، وخفيفة الظل، وتمتاز بالحنية، لافتة إلى أن مشاركتها في ثورة 19 كان سبب عدم اكتمال تعليمها، بسبب عودتها متأخرة إلى المنزل لانشغالها بالمظاهرات.

وتابعت أنها عقب عودتها إلى المنزل، اعترض أخوها الكبير على عودتها المتأخرة، وضربها، وقرر عدم نزولها مرة أخرى إلى الشارع، مشيرة إلى أن ثورة 19 كانت سببًا في تعرفها على زوجها.

وتحتفل مصر اليوم بمرور 100 عام على ثورة 1919 بقيادة الزعيم الراحل سعد زغلول، التي تعد من أهم الثورات العربية فى التاريخ.


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