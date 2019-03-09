راضي: الناس خايفة تمشي في الشارع بسبب الكلاب

09 مارس 2019 - 02:33 م

قال عمرو راضي، أدمن صفحة أخبار سكان مدينة الرحاب، إن هناك حالة هلع وفزع في الشارع المصري بسبب "الكلاب الخاصة".

وأضاف "راضي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، عبر فضائية "الرافدين بلس"، أن هناك استهتارًا من كثير من ملاك الكلاب الخاصة تجد الشاب يمشي مع كلب أكبر منه مرتين، معقبًا: "الكلاب دلوقتي بقت زي الحصان".

وتابع، أنه بسبب كلبين نشبت مشاجرة بين سكان الرحاب، داعياً الأجهزة المسئولة للتدخل لوضع قانون بشأن تربية الكلاب الخاصة.